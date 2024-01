Pracownicy TVP mają problem. Boją się, że nie dostaną wypłat

- Niektórzy się boją, inni nie. Ludzie są podzieleni pół na pół, ale nie ma paniki z każdej strony, która by przeszkadzała w pracy. Ja patrzę optymistycznie. Nikt nie słyszał, by ktoś miał nie dostać wypłaty. W TVP są przeróżne formy zatrudnienia i różne umowy, część ludzi już zresztą dostała w tym miesiącu wynagrodzenia, nic nie wskazuje, żeby za miesiąc było inaczej. Każdy skupia się raczej na swoich obowiązkach, by nie zwariować i raczej wierzy, że to straszenie mające na celu zniechęcić ludzi do TVP i posiać zamęt. Pracy nie brakuje. Rada Mediów Narodowych, gdzie jest większość osób z PiS, to mało wiarygodne źródło - zdradził wieloletni pracownik TVP w rozmowie z Plotkiem.