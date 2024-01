TV Republika miażdży TVP. Wyniki mówią same za siebie

TVP Info notowała w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 r. udziały na poziomie 5,08 proc., 1,91 proc. i 2,46 proc. Oznacza to, że w okresie od 29 grudnia ub.r. do 14 stycznia br. względem poprzedzającego długofalowego okresu, oglądalność TVP Info mocno spadła - SHRy stacji zmalały o odpowiednio 71,55 proc., 59,96 proc. i 65,81 proc. - informują Wirtualne Media.