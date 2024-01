W TVP zarabiali miliony. Poniosą konsekwencje?

Chęć ukrycia źródeł finansowania

Chmielewski zwrócił uwagę, że w takich przypadkach zwykle chodzi o ukrycie faktu, że wypłata pracownika pochodzi z różnych źródeł. Takie rozwiązanie samo w sobie nie jest jeszcze nielegalne. Co innego jednak, gdy okaże się, że umowa B2B to jedynie przykrywka, co może prowadzić do podważenia jej ważności. – A skoro nie było ważnej umowy, to wynagrodzenie z tego tytułu nie jest należne i powinno podlegać zwrotowi – tłumaczy Wirtualnym Mediom prawnik.