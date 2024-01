Nowa TVP krytykuje swoje byłe twarze. Ironizuje o "marszu milionerów"

Tusk o "marszu milionerów"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się również do zaplanowanego na czwartek, 11 stycznia 2024 r. Protestu Wolnych Polaków, organizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. - Wzywamy wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście. 11 stycznia wolni Polacy zaprotestują przed Sejmem przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska i sejmową koalicję - zachęcał do wzięcia udziału w wydarzeniu rzecznik partii Rafał Bochenek.