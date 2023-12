Michał Adamczyk, mając za sobą Michała Adamczyka, opowiada, jak wygląda dziś jego praca

- Ta krótka wersja wczorajszych "Wiadomości" pokazuje, że są to osoby bardzo mocno zaangażowane politycznie po stronie aktualnej większości sejmowej. Tutaj nie ma przypadku. To wszystko zostało starannie dobrane tak, by te neo-"Wiadomości" mówiły w podobnym tonie, pokazywały te same informacje, co stacja TVN. Choć one będą się różnić. Nawet śmiem twierdzić, że te neo-"Wiadomości" nie będą tak radykalne w przekazie, jak stacja TVN. Nie będą radykalne, by stworzyć takie wrażenie, że tu nastał pluralizm, zmiana na lepsze, ale to będzie bardzo sprytnie robione, by wiele spraw było przemilczanych - mówił.