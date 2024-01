Michał Adamczyk i Miłosz Kłeczek straszą "pseudo-zarząd" TVP i ministra. W perspektywie wieloletnie więzienie

- Suma jest naprawdę potężna. Straty szacowane na pięć mln zł dziennie, co przez dziewięć dni daje 45 mln, a później kolejne straty generowane. To są straty spowodowane brakiem emisji reklam, łamaniem licencji, łamaniem umów z kontrahentami, także tymi zewnętrznymi. Można się spodziewać lawiny pozwów od współpracowników i pracowników Telewizji Polskiej, którzy w sposób nielegalny byli pozbawieni pracy po 20 grudnia. [...] My szacujemy, że około 500 osób tylko z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej może pozostać bez pracy, o ile ten uzurpatorski zarząd dalej by działał - wyliczał na antenie.