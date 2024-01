Koszulka Rachonia miała zwracać uwagę. A na niej: cela Wąsika

Byli posłowie PiS - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Następnie skazani prawomocnym wyrokiem sądu zostali przewiezieni do komendy policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie, potem - do aresztu śledczego na Grochowie. Ostatecznie Mariusz Kamiński trafił do zakładu karnego w Radomiu, natomiast Maciej Wąsik do zakładu w Przytułach Starych.