Kabareciarz dworuje z Kamińskiego i Wąsika. "Atak praworządności"

Nawiązał tym samym do słów Andrzeja Dudy, który w jednym ze swoich ostatnich wystąpień stwierdził, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z "terrorem praworządności". - Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczpospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą, do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać: "terror praworządności". Bo dzisiaj mamy do czynienia z terrorem tzw. praworządności - powiedział prezydent, wywołując mnóstwo komentarzy.