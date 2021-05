Po przegranej Rafała Brzozowskiego na Eurowizji TVP zmieniła ramówkę

We czwartek odbył się drugi półfinał 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wśród 17 państw walczących o przejście do finału, który odbędzie się w sobotę 22 maja, była także Polska. Nasz kraj reprezentował Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride", która na długo przed występem w Rotterdamie wzbudzała kontrowersje.