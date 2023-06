Maja Hyży stanęła w obronie reżysera, który zwyzywał Dodę. Szybko usunęła wpis

"Z Mikołajem pracuję od wielu festiwali, koncertów sylwestrowych, programów, konferencji. Jest kreatywnym partnerem w pracy. U niego nie ma słowa 'nie da się'. Zawsze mam w nim oparcie - zarówno artystyczne, jak i koleżeńskie. Wszystko po to, żeby zrobić najlepsze show, jak to tylko możliwe. Przy tworzeniu tak wielkiego widowiska, jakim jest Opole, na pewno dochodzi do spięć, ale pozostają one wyjaśniane w kulisach, a nie na forum publicznym. Do tego jestem przyzwyczajona i chciałabym, aby tak zostało" - napisała Maja, a tekst opublikowała na InstaStory.