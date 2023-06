"Wiadomości" pokazują to prawie codziennie. To ulubiony okrzyk w stronę Tuska

Co znamienne, autorzy materiałów "Wiadomości" sięgają po ten fragment przy rozmaitych okazjach. Na przykład w programie z 1 czerwca, gdy była mowa o "Europarlamencie na posyłki", skandowanie "Do Berlina!" pojawiło się na samym początku. A 4 czerwca, gdy "Wiadomości" komentowały marsz w Warszawie, "Do Berlina!" dało się usłyszeć na samym końcu. Jako okrzyk, który również pojawił się na marszu, ale "nie dało się go zakrzyczeć i nie trzeba go tłumaczyć".