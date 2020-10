Magdalena odprawiła Mateusza do domu. Nawet nie udawał, że mu zależało

"Rolnik szuka żony" to program randkowy z elementami reality show z niezłą skutecznością. Właściwie w każdej serii powstaje jakaś szczęśliwa para, która z czasem decyduje się na małżeństwo i założenie rodziny . Nieśmiałe zaloty oraz rubaszne żarty w sielskim wiejskim otoczeniu, przyciągają przed telewizory wierne grono odbiorców.

W 7. serii miłości postanowiła poszukać rolniczka Magda. 27-letnia rozwódka zaprosiła do swojego rodzinnego gospodarstwa rozrywkowego Mateusza z Sopotu, spokojnego Adama i ustatkowanego prawnika Pawła. Panowie tworzyli mieszankę wybuchową, każdy z nich był inny, a jednak w programie mocno się do siebie zbliżyli i zakolegowali. Rywalizacja pochłonęła ich tak bardzo, że zapomnieli zabiegać o serce rolniczki.

- Mam wrażenie, że oni zakumplowali się i traktują to jako fajny pobyt. Jestem rozczarowana. Nie wiem, po co tu przyjechali- powiedziała rolniczka do kamer. Z trudem powstrzymując łzy i poprosiła o przerwanie nagrania, aby się uspokoić.