Ich rodzina się powiększyła. Widać, do kogo podobna jest córka

Magda z "Rolnika" krytykowana przez widzów

Niedawno w ich rodzinie pojawiło się kolejne dziecko. We wrześniu Małgorzata powiła córkę. Przez kilka tygodni ten fakt udało się parze zachować w tajemnicy przed fanami . Jednak część obserwatorek zdemaskowała rolniczkę, wiedząc że termin jej porodu dawno upłynął.

"Dzieci się zsynchronizowały - jak śpią to razem, jak gaworzą nad ranem trzy godziny - toteż zmęczeni, szczęśliwi! Uczymy się siebie" - napisała Małgosia na Instagramie.

W komentarzach pod zdjęciem fani szybko dostrzegli, do którego z rodziców noworodek jest bardziej podobny. "Rysio podobny do mamy, a Blanka do taty", "Piękna rodzinka, tacy podobni" - pisali internauci.