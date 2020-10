"Rolnik szuka żony": Małgosia nie wytrzymała. Ostro zareagowała na ostatni publikacje

Magda z "Rolnika" krytykowana przez widzów

"Zazwyczaj staram się nie komentować tego, co ukazuje się w necie na mój temat, szargać nazwiska mego jednak nie pozwolę. Na portalu Plejada, gdzie pewna Pani podpisała się swoim imieniem i nazwiskiem ukazał się fragment prywatnej konwersacji rozpoczętej przez pewną „dziennikarkę”, jest to tylko część historii. Rozumiem, że w dzisiejszym świecie muszę wg co niektórych dla podbicia lików ujawniać swoje szczegóły z życia ale w chwili obecnej - ważnej dla mojej rodziny - nie chcę i nie będę tego robić. Dlatego też kilkakrotnie odmówiłam udzielenia wywiadu. Bezskutecznie. Umęczona (w naszym życiu są teraz naprawdę ważniejsze sprawy) wysłałam znango Wam SMS-a. Zadziałało i przez chwilę miałam święty spokój. Do czasu. A mogłam po prostu napisać, żeby się odczepiła. W tak bardzo ważnym dla mojej rodziny momencie, proszę o spokój. Jestem szczera z Wami, to Wam gwarantuję się nie zmieni. Próbuje się zabrać mi urodę, wytyka mankamenty wyglądu, czasem zarzuca się brak mózgu- a wystarczy przeczytać ze zrozumieniem. 1 zabrać nam nie można- miłości", napisała.