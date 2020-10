"Sanatorium miłości" na Netfliksie. To ostatnia rzecz, jakiej się spodziewaliśmy w 2020 roku

"Sanatorium miłości" to prawdziwy hit. Autorska produkcja Telewizji Polskiej bije rekordy oglądalności i popularności. Dowodem na to jest choćby fakt, że miłosne perypetie dwunastu seniorów trafiły na Netfliksa. Zdziwieni? A to może być dopiero początek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Sanatorium miłości" do obejrzenia na Netfliksie (YouTube)