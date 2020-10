Fani nie mają dla niego litości. Mówi, że ziemniak rośnie z nasionka

Magda z "Rolnik szuka żony" krytykowana przez widzów

"Dziewczyna podkreśliła, że potrzebuje faceta, który da jej rodzinę, a ten opowiada o rozrywce. Dla mnie facet jest nieszczery, dla zabawy i nie powinien pisać do dziewczyny po przejściach. Jak dla mnie to chciał się pokazać, denerwuje i razi zachowaniem", "A tak w ogóle to sympatyczny młody człowiek, tylko chyba trafił do nieodpowiedniego programu Może w Love Island by się odnalazł?" - piszą widzowie. A co wy o tym sądzicie?