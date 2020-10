Zakochał się w Magdzie z "Rolnika". Wcale tego nie ukrywa

Łukasz Sędrowski z 5. edycji "Rolnik szuka żony" nie ma szczęścia miłości. Choć poznał w programie TVP1 wymarzoną dziewczynę, a nawet się jej oświadczy, dziś jej singlem. Związek z Agatą Rusak szybko przeszedł do historii. Po rozstaniu z narzeczoną farmer z okolic Szczytna deklarował, że jest sam. Pod koniec czerwca br. zasugerował, ni stąd, ni zowąd, że jednak zmienił stan cywilny. Na potwierdzenie tych słów opublikował w sieci zdjęcia z Urzędu Stanu Cywilnego i z przygotowań do wesela. Po kilku dniach przyznał, że owszem, uczestniczył w ceremonii. Drobna różnica polegała na tym, że to nie on deklarował miłość i wierność przed urzędnikiem, a jego siostra.