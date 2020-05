Porzuciła dawny wizerunek. Teraz Agata z "Rolnik szuka żony" wygląda inaczej

Agata Rusak zgłosiła się do "Rolnik szuka żony" w poszukiwaniu mężczyzny z iskrą - takiego, który będzie się dla niej i o nią starał. Jak sama podkreślała, przyszły małżonek musi ją "kochać, choćby nie wiem co". Tym, który według niej, najlepiej spełniał te kryteria, okazał się Łukasz Sędrowski. To właśnie do niego zdecydowała się wysłać list i u jego boku widziała się w niedalekiej przyszłości. Wkrótce jej marzenie się spełniło.