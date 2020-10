Klątwa faworytek. Dlaczego Wieniawa podzieli los Kurdej-Szatan?

Rok później w 5. serii "Tańca z gwiazdami" serca widzów skradła Elżbieta Romanowska. Publiczność z zapartym tchem śledziła nie tylko jej taneczne popisy, ale i zrzucane w pocie czoła kilogramy. Aktorka nie nosiła rozmiaru filigranowej tancerki, a wiele osób zastanawiało się, czy to przeszkodzi jej na parkiecie.

Gwiazda " Rancza " zaskoczyła wszystkich techniką, umiejętnościami i poczuciem rytmu. Jeśli dodamy do tego nieprzeciętne poczucie humoru i przychylność publiczności wysyłającej SMS-y, mamy gotowy przepis na sukces. Coś jednak poszło nie tak, bo w triumfalnym geście Kryształową Kulę podnosiła Anna Karczmarczyk.

W kolejnej edycji ulubienicą widzów, a także jurorów, była śliczna Olga Kalicka . Aktorka już od pierwszego odcinka wyróżniała się na tle konkurencji. Według publiczności prezentowała poziom profesjonalnej tancerki. A jednak na ostatniej prostej wyprzedził ją Robert Wabich i to on przytulił 100 tys. zł.

Barbara Kurdej-Szatan: "Miałam świetny pomysł na te 100 tysiaczków"

Dlaczego oni nam to robią?

Właśnie po to, żebyśmy się emocjonowali i o tym mówili. "Największa gwiazda" w finale to czysty zysk. Gwarantuje rozgłos w mediach społecznościowych (bardzo często faworytka ma całą rzeszę fanów na Instagramie i Facebooku) i przyciąga przed ekran nowe rzesze odbiorców. Im bardziej rozpoznawalne nazwisko, tym więcej fanów, którzy zapewnią oglądalność do ostatniej minuty finałowego odcinka.