Zbliża się wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Wieniawa: "Szkoda, że już kończymy"

To najdłuższa edycja "Tańca z Gwiazdami" w historii. Show trwa, z półroczną przerwą, od marca br. Z powodu pandemii, obostrzeń i reagowania na bieżącą sytuację nieustannie zmieniały się zasady programu. Dwa tygodnie temu widzów zszokowała decyzja, że do gry wraca Sylwester Wilk, który ze względu na swój stan zdrowia zrezygnował z show. Wtedy też okazało się, że z programu odpada typowana na faworytkę Anna Karwan, a z powodu kwarantanny znikają z dalszej zabawy Lenka i Jan Klimentowie oraz Bogdan Kalus. Ale to wciąż nie wszystko.