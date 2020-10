Nie zamierza milczeć. "Cały program przestaje mieć dla mnie znaczenie"

Jeszcze kilka dni temu Julia Wieniawa nie mogła powstrzymać radości z faktu, że dobrnęła do finału 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć, co prawda, wzruszała się na myśl, że to już koniec jej przygody z programem Polsatu, cieszyła się, że ma szansę wystąpić w ostatnim odcinku. Ale to już przeszłość. Aktorka nie ukrywa, że teraz trudno jej się choćby uśmiechnąć. Jej optymizm prysł, gdy 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dotychczasowe przepisy regulujące przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu są niezgodne z Konstytucją.