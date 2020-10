Edyta Zając nie chciała tańczyć w Polsacie. Dlaczego zmieniła zdanie?

Jak wyznała w programie, do udziału w tanecznym show Polsatu namówiła ją wielka fanka formatu - babcia.

- Marzeniem mojej babci, od kiedy pamiętam, było, aby zobaczyć mnie w jej ulubionym programie telewizyjnym. Koniecznie w pięknej, balowej sukni. Nie dość, że spełniam to marzenie, to jeszcze w najbliższym odcinku na widowni pojawi się moja babcia. To będzie najbardziej stresujący dla mnie odcinek – wyznała Edyta Zając.