Jesienna ramówka TVN. To już nie jest rywalizacja, to wojna światów

W czwartek przed południem Grupa TVN zaprezentuje jesienną ofertę ramówkową swoich stacji. Jak co roku o tej porze, zapewne z wielkim rozmachem, tłum kojarzonych ze stacją gwiazd zaprezentuje się na czerwonym dywanie, promując produkcje ze swoim udziałem. Ramówka to symboliczne zakończenie wakacji i nielubianego przez widzów sezonu powtórek, które tym razem wypełniały czas antenowy TVN do granic możliwości. Szerokie niezadowolenie w mediach społecznościowych wyrażali zresztą z tego powodu widzowie. Stacja podpadła w szczególności fanom "Dzień dobry TVN", gdy okazało się, że jeszcze przed końcem roku szkolnego zawieszono codzienne wydania, zapraszając widzów na programy na żywo wyłącznie w weekendy. Czy jesienią TVN z nawiązką zrekompensuje swoim widzom ten trudny czas? Póki co, zapowiedzi stacji nie zwiastują spektakularnych nowości czy rewolucji na antenie.