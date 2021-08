To już 21 lat "M jak miłość"! Jak wyglądały początki serialu?

"M jak miłość" to od lat najpopularniejszy i najczęściej oglądany serial obyczajowy w Polsce. Już od 4 listopada 2000 r. emitowany jest niemal codziennie na antenie TVP2. Jak wskazują badania AGB Nielsen Media Research, w marcu 2005 r. go obejrzało aż 12,6 mln widzów. Jest to bez wątpienia rekordowa liczba w historii polskiego serialu.