Lenka Kliment pokazała zdjęcia sprzed lat. "Poznalibyście mnie?"

Lenka i Jan Klimentowie to para, która w "Tańcu z gwiazdami" cieszy się równą (a nieraz i większą) popularnością , co występujący w programie celebryci. I nie ma w tym nic dziwnego. Oboje są świetnymi, profesjonalnymi trenerami , a dodatkowo sympatycznymi i charyzmatycznymi osobowościami, które na parkiecie potrafią wykreować za każdym razem prawdziwe show. W każdej edycji, w której biorą udział, zaskarbiają sympatię i uczestników, i widzów.

Lenka dodatkowo stara się inspirować w mediach społecznościowych i zachęca do większej aktywności – do ćwiczenia krótkich układów, które wymyśla. Tym razem postanowiła podzielić się wspomnieniem sprzed lat i pokazać, jak startowała w turniejach tańca. "Początek tygodnia zaczynam od wspomnień. Konkretnie z czasów, kiedy jeszcze tańczyłam zawodowo. Co prawda zawodowo (czyli czas kiedy jeździłam turnieje tańca) tańczyłam krótko, ale taniec jest w moim życiu gdzieś od około 8 roku życia do teraz. Choć teraz to jest zabawa, to też jest i praca, ale taka, którą kocham", pisze.