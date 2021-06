Michał Kempa objął stanowisko po Szymonie Hołowni. Żartuje, że też skończy w polityce

No tak, muszę przyznać, że w tej sytuacji bardzo przydały mi się umiejętności zdobyte w Klubie Komediowym i innych miejscach tego typu. Przez ostatnich kilka lat nawet nie tyle, że występowałem na scenach stand-upowych w całej Polsce, ale coraz częściej prowadziłem tego typu imprezy. To uczy. Miałem tam okazję wielokrotnie przećwiczyć takie rzeczy: zapowiadanie, improwizowaną rozmowę, nawiązywanie kontaktu, riposty. Wyobrażam sobie, że to jest dokładnie to, czego potrzebuje osoba prowadząca "Mam talent!". No i jeszcze jedno: wydaje mi się, że od razu złapaliśmy z Prokopem dobry flow. I chyba obaj mieliśmy takie wrażenie, wszyscy którzy nas oglądali też to poczuli. Wydaje mi się, że to mógł być decydujący argument, kiedy przyjmowano mnie do tej pracy.