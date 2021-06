Michał Kempa poprowadzi "Mam Talent". "Szołbiznes szybko kształtuje charakter"

"Chodzi o to, że tego samego dnia miałem drugą dawkę szczepionki. W sumie dość ważny dzień w mojej ponad rocznej osobistej batalii przeciwko Covid-19. Wchodzę na Stadion Narodowy. Na wejściu czerwony dywan. W głowie ciągle słyszę jeszcze głos jakiegoś Tomka1996, że 'co to za żenujący typ', ale i głos Martyny z takim różowym misiem na profilowym mówiącej do mnie 'jest Pan super, Panie Michale!'. Słyszę też głos żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, który mówi 'Na parking i w prawo, podchodzimy, podchodzimy'. I podchodzę po tym całym dziwnym dniu, nie wiedząc już, czy jestem żenujący, czy jednak jestem super i sam już w sumie nie wiem, kim i jaki jestem. Podchodzę więc do stanowiska. Pani prosi, żeby podwinąć rękaw. Ja elegancko podwijam. Pani mówi: - I już. - Ale jak to już? To już? Po pierwszej dawce to jakoś bardziej bolało. - Widocznie stał się przez ten czas znacznej mniej czułym człowiekiem Panie Michale" - podsumował.