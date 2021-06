"Zarzynacie program". Fala oburzenia po decyzji TVN

Na tych, którzy w poniedziałkowy poranek włączyli TVN w nadziei na spotkanie z dziennikarzami i gośćmi programu "Dzień dobry TVN", czekała przykra niespodzianka. Zamiast ulubionego programu powtórki "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler. Na oficjalnych profilach śniadaniowego show nietrudno znaleźć głosy rozczarowanych fanów, którzy zgodnie przyznają, że w tym roku stacja przesadziła. Bo choć do wakacyjnej przerwy widzowie zdążyli się już przyzwyczaić (po raz pierwszy zdecydowano się na to w 2010 roku), to zazwyczaj emisję programu kończono wraz z końcem roku szkolnego.