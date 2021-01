Jakimowicz kontra Krysiak. Sekielski: "No i po co ci to było?"

Krysiak 18 stycznia podał na Facebooku informację o tym, że "gwiazda publicystyki TVP INFO miała zgwałcić uczestniczkę konkursu". Choć nie wskazano nazwiska sprawcy, do tablicy poczuł się wywołany Jarosław Jakimowicz, który był gościem imprezy.

Prowadzący TVP Info zapewnia, że jest niewinny. W serii wpisów na Instagramie przedstawił swoją wersję wydarzeń . Zapowiedział pozew przeciwko dziennikarzowi. W tym działaniu wspiera go również dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski.

- No i po co ci to było? – zapytał Sekielski swojego gościa. Krysiak nie spodziewał się, że informacje, które ujawnił, wstrząsną dziennikarzami, czytelnikami, widzami, słuchaczami.