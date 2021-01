Wszystko zmyślił? Jakimowicz wypiera się własnej autobiografii

Jarosław Jakimowicz od kilku dni jest na ustach wszystkich, choć byłemu aktorowi na pewno nie zależało na takim rozgłosie. Chodzi oczywiście o aferę wokół rewelacji ujawnionych na Facebooku przez Piotra Krysiaka. Eks-dziennikarz TVP i "Wprost" ujawnił historię gwałtu na uczestniczce konkursu Miss Generation 2020 . Choć nie wskazał sprawcy, internauci wysnuli teorię, że może nim być Jarosław Jakimowicz. Gwiazdor "Młodych wilków" w bardzo emocjonalny sposób ustosunkował się do tych zarzutów na antenie TVP Info .

Jarosław Jakimowicz znów pod lupą mediów

Szczególnie dwie ostatnie historie wzbudziły oburzenie internautów. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył nawet zawiadomienie do prokuratury.

Być może dlatego Jakimowicz postanowił ustosunkować się do sprawy. W niedzielę po południu na jego Instagramie pojawiło się króciutkie oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać:

"Wszelkie zawarte sensacyjne historie, które opisane są w mojej książce 'Życie jak film', to fikcja artystyczna, która miała na celu zwiększenie sprzedaży" – pisze Jakimowicz, który po paru minutach skasował wpis.

W opisie grafiki Jakimowicz odniósł się do wszystkich tych, którzy uwierzyli w sensacyjne wątki zawarte w jego autobiografii. Poruszył też kwestię zawiadomienia złożonego przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

"Aż trudno mi uwierzyć w naiwność tych, którzy klikają z uporem maniaka, komentują informacje, które podrzuca im OMZRIK /wyciąga kasę 😃/ i inne portale. Moja książka to książka przygodowa, co zawsze powtarzałem. Te makabryczne sensacje, którymi się tak emocjonujecie 😜, są zmyślone i tyczą się 19-letniego chłopaka. 😃 Wpłacajcie im kasę, komentujcie, klikajcie, bo o to im chodzi"- pisze Jakimowicz.