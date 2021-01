Nagły zwrot ws. gwałtu "gwiazdora TVP Info". Jest nagranie

Piotr Krysiak udostępnił nagranie rozmowy z "gwiazdorem TVP Info", który miał zgwałcić uczestniczkę konkursu Miss Generation.

Piotr Krysiak, dziennikarz śledczy, pracujący przez wiele lat w polskich mediach, m.in. w: TVP i "Wprost", opublikował na Facebooku post, w którym opisał bulwersującą historię. Sprawa wygląda bardzo poważnie: "gwiazdor TVP Info" miał podczas zgrupowania, które odbywało się w Polsce, zgwałcić uczestniczkę konkursu Miss Generation 2020.

Ofiarą jest trzydziestoletnia kobieta mieszkająca w Wielkiej Brytanii, pracująca w jednej z tamtejszych firm jako dyrektorka marketingu i PR. Sprawa miała miejsce rok temu, ale postępowanie toczy się wyjątkowo długo.

Teraz Piotr Krysiak na Facebooku udostępnił nagranie rozmowy z rzekomym "gwiazdorem TVP Info". Głos rozmówcy jest zmodyfikowany. Krysiak utrzymuje, że nagranym jest gwiazdor z jego pierwszego postu opisującego wydarzenia podczas Miss Generation, choć nie da się powiedzieć, z kim rozmawia Krysiak ani kiedy powstało nagranie.

"Mój "gwiazdor" odpowiedział konkretnie na konkretne pytanie, o to czy był w hotelu na zgrupowaniu dziewczyn do konkursu Miss Generation w Klimkach pod Łukowem. Zresztą posłuchajcie sami" – napisał.

Rozmówca Krysiaka najpierw mówi, że nie pamięta, czy był w Klimkach pod Łukowem, po czym pyta, do czego dziennikarz zmierza swoim pytaniem. Później mówi, że nie udziela informacji, a na koniec rzuca "nie byłem z żadnym Michałem Wiśniewskim w żadnym Łukowie" i rozłącza się.

Krysiak od początku konsekwentnie nie podaje nazwiska "gwiazdora”. Ale wkrótce po publikacji pierwszego postu głos w sprawie zabrał Jarosław Jakimowicz, prowadzący programy w TVP Info. Napisał m.in. "W odpowiedzi na post Pana Piotra Krysiaka z dnia 18 stycznia opublikowany na portalu Facebook uprzejmie wyjaśniam, że zamieszczony opis "gwiazdy publicystyki TVP Info” może sugerować, że sprawa dotyczy mojej osoby – Jarosława Jakimowicza. Zaznaczam, że prawdą jest, iż rok temu brałem udział w imprezie Miss Generation 2020 na zaproszenie organizatora jako gość specjalny. Jednakże opisywane zdarzenia przez Pana Piotra Krysiaka (…) mijają się z prawdą.”

W przeprowadzonej we wtorek rozmowie z WP Jarosław Jakimowicz mówił: - Ja jej nie zgwałciłem. Osoby, które mnie znają i którym dziękuję za wsparcie, piszą, że mnie znają 20-30 lat i że nie byłbym w stanie tego zrobić. Głos mi się łamie, bo ja nie byłbym w stanie czegoś takiego zrobić, bo ja nigdy nie podniosłem ręki na kobietę. To jest niemożliwe! Płakać mi się chce. Więc to wierutne, obrzydliwe kłamstwo. Ja, moja żona i moje dzieci cierpimy teraz z tego powodu. Mój syn do mnie wczoraj dzwonił ze łzami. Niszczy się życie mi i mojej rodzinie.

Rozmowę z Krysiakiem opisał w ten sposób: - Dzwonił do mnie jakiś facet, który mnie pytał, czy byłem w jakimś pałacyku z Michałem Wiśniewskim. Ja takie pytania i takie podchody mam ciągle. Mówię mu: jaki pałacyk, z jakim Wiśniewskim? I odłożyłem słuchawkę. Chyba to one wtedy dzwonił, ale ja go nie znam. On nie jest dziennikarzem, to jest pistolet. On odpala różne tematy.

Mój telefon jest gorący. Wiele osób, ze sto osób, mówiło mi, tłumaczyło, że to nie jest przypadek, że to się teraz pojawia. Komu i dlaczego na tym zależy, to inna historia. Ja się na tym nie znam.

