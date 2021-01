Tomaszewski broni Jakimowicza. "Jestem przekonany, że tak było, jak ty mówisz"

Jarosław Jakimowicz nie ma ostatnio łatwych dni. Praktycznie codziennie musi odpowiadać na zarzuty i oskarżenia w sprawie gwałtu, do jakiego doszło na konkursie Miss Generation. Całe zdarzenie opisał dziennikarz Piotr Krysiak, ale w jego relacji nie padło nazwisko Jakimowicza. Posługiwał się zwrotem "gwiazdor TVP". Jakimowicz jednak poczuł się wywołany do tablicy.

Prowadzący program "W kontrze" wydał na wizji oświadczenie, w którym mówił, że jest niewinny. Z trudem powstrzymywał emocje. Pocieszała go współprowadząca Magdalena Ogórek. Jej mina sugerowała, że też mocno się przejęła sprawą. W gronie pocieszających znalazł się też Jan Tomaszewski.

Legendarny bramkarz reprezentacji Polski był gościem TVP Info, aby porozmawiać na temat nowego selekcjonera kadry Paulo Sousy. Jednak zanim poruszono wybór Portugalczyka, Tomaszewski odniósł się do całego zamieszania wokół Jakimowicza i otwarcie wyraził dla niego wsparcie. Nie ukrywał, że prywatnie bardzo go lubi. Były piłkarz uznał, że aktor musi dzielnie wszystko znosić i powinien iść dalej do przodu.