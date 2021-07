Kochanek długo się nie wahał. "Już czas skończyć z samotnością"

Program "40 kontra 20" zyskuje coraz większą popularność i grono fanów. Show, które jest połączeniem "Love Island" i "Kawalera do wzięcia", nabiera tempa. Kilkanaście kobiet w różnym wieku, których zadaniem jest zdobyć serce dwóch panów, wytacza coraz cięższe działa. Wystarczyło kilka odcinków, by pojawiła się zazdrość, a po policzkach dam popłynęły łzy. Co ciekawe, tym, co przykuwa uwagę, są nie tylko walczące o uwagę kawalerów panie, ale przede wszystkim jeden z mężczyzn. Dlaczego? Otóż amantem, który stanął w szranki z młodszym kolegą, jest znany z "Tańca z Gwiazdami" Robert Kochanek.