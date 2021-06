Pikantna scena nad basenem. Uczestniczka show "40 kontra 20" pokazała za dużo

Już sama idea randkowego programu TVN7, w którym 20-latki rywalizują z 40-latkami o względy dwóch "greckich bogów", bo takim mianem określa się bohaterów show, budzi kontrowersje. Założenia formatu są proste: chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, ale i znalezienie prawdziwej miłości. To właśnie z tego ostatniego powodu (w co powątpiewają internauci), do programu zgłosił się popularny tancerz Robert Kochanek. Za nami trzy odcinki show i już wiadomo, że znany z "Tańca z gwiazdami" wyraźnie wie, po co trafił do tego programu.