"40 kontra 20": co nas czeka? W Niemczech ten program wywołał skandal

"40 kontra 20" ruszy na kanale TVN7 w poniedziałek 26 czerwca o godz. 20:00. Przez kilka tygodni niemal codziennie (od poniedziałku do czwartku) widzowie będą śledzić perypetie uczestników: 10 singielek w wieku od 20 do 50 lat oraz 2 singli - jednego młodszego, a drugiego starszego. Wygląda więc na to, że to panie będą musiały zabiegać o względy mężczyzn. Ale nie tylko ten aspekt oburzył Niemców, którzy jako pierwsi skorzystali z tej formuły programu.