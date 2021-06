Tylko w WP! Nowe uczestniczki "40 kontra 20": Marta Mazurkiewicz i Izabela Sopora

Marta, mając 14 lat, wyprowadziła się z rodzicami do Manchesteru. Absolwentka prawa. Kocha podróże. Mówi o sobie, że jest uczynna, lojalna i kochająca. Z drugiej strony ma cechy typowej jedynaczki – zawsze musi dostać to, czego pragnie! Uroczo wplata angielskie słówka w swoje wypowiedzi. Jest pewna siebie. Jak sama mówi - nigdy nie nakłada na siebie "filtrów". Jest wieczną singielką. - Kręcą mnie footballersi, w typie bad boy, ale tacy never nie będą mieć dziewczyny - zapewnia.