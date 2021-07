"40 kontra 20": uczestniczka zalała się łzami przed kamerą. Kochankowi nie drgnęła powieka

Akcja reality show "40 kontra 20" wyraźnie nabiera tempa. Z każdym odcinkiem bohaterowie wyjazdu na Kretę, gdzie szukali przygody i miłości, coraz bardziej otwierają się przed kamerami. I to nie tylko jeśli chodzi o damsko-męskie relacje. Podczas kolacji w willi Roberta Kochanka towarzyszące mu 40-tki chętnie opowiadały o swoich życiowych doświadczeniach. Nie dla wszystkich bohaterek było to proste. Gdy przy stole poruszono temat dzieci, okazało się, że dla jednej z nich jest to wyjątkowo trudna kwestia.