"40 kontra 20": Kochanek doprowadził ją do łez. Przestała panować nad emocjami

A miało być tak pięknie

Ulubienica Roberta Kochanka nie mogła liczyć na sympatię koleżanek. Na ceremonii chaosu otrzymała najwięcej przykrych uwag. Okazało się, że koperty od rywalek są automatyczną nominacją do eliminacji. Kinga bardzo źle zniosła krytykę, uciekła do willi i straciła panowanie nad emocjami. Tancerz pobiegł ją pocieszyć, co nikogo specjalnie nie zdziwiło.