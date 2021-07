Uczestnikom "40 kontra 20" puszczają hamulce. Zapomnieli, że kamery wszystko widzą

Urodzinowa impreza Kamili to nie tylko zabawa, taniec, wino i śpiew pod czujnym okiem kamery. Podczas przyjęcia zarówno dwudziestolatki, jak i czterdziestolatki mocno zabiegały o względy Roberta oraz Bartka. Celebryta znany z "Tańca z gwiazdami" zbliżył się do Beaty, Izy, Lindy oraz Marty. Ta ostatnia nie miała szansy na całusa podczas gry "w banana", więc postanowiła skraść go później.