"Wykopali" materiał TVP z 2015 r. "Jak z alternatywnej rzeczywistości"

- Wzorowy propagandzista? Nie sądzę. Do niego to nie pasuje. To, że robi takie materiały, to kwestia jego przełożonych. Zdecydowanie tak uważam. Wcześniej robił wiele materiałów dla TVP, ale faktycznie przechodziły bez echa - tak o Wężu mówił kilka lat temu jego znajomy w rozmowie z NaTemat. - Myślę, że stara się utrzymać pracę. Ja bym złego słowa o nim nie powiedział.