To naprawdę padło w Wiadomościach. "Kto się przezywa, ten sam się tak nazywa"

Jarosław Jakimowicz znów pod lupą mediów

"Skąd takie wpadki? Widać, że pracownicy TVN nie cenią swoich widzów, co wprost przyznał Tomasz Lis, były szef Faktów: widza poważnie traktować nie można, ludzie nie są tacy głupi jak nam się wydaje, są dużo głupsi. Aż chciałoby się spuentować: kto się przezywa, ten sam się tak nazywa" - spuentował Marcin Sawicki.

Reporter nazwał wszczęcie akcji "Media bez wyboru" histerią i zaznaczył, że "równie skrajnych opinii nie było na antenie TVN, gdy poza kolejnością grupa celebrytów zaszczepiła się na COVID-19, było za to ich usprawiedliwianie". Przypomniano, że w grupie feralnej 18-tki były osoby z zarządu TVN: Mariusz Walter, Edward Miszczak i Katarzyna Kieli .

Skrytykowano również czwartkowe orędzie marszałka Grodzkiego, w którym nawiązał do czasów komunizmu. "13 grudnia 1981 r. złowieszczy mrok stanu wojennego też zaczął się od braku 'Teleranka' i wyłączonych telefonów" - mówił polityk.

Redakcja TVP była oburzona tym porównaniem, wskazując na to, że "dziennikarskie elity III RP hołubiły komunistycznych zbrodniarzy" i ilustrując to fragmentem wywiadu Tomasza Lisa z generałem Wojeciechem Jaruzelskim w stacji TVN.

Wspomniano również o tym, że Donald Tusk miał namawiać do nieopłacania abonamentu RTV, a to w ramach rekompensaty za utracone wpływy media publiczne otrzymały rok w rok po 2 mld zł. Wskazano tabelę porównawczą z kwotami wpływów abonamentowych innych europejskich krajów. "To właśnie dzięki rekompensacie abonamentowej Telewizja Polska mogła zapłacić za przygotowanie oraz emisję wystąpienia marszałka Grodzkiego" - podsumował reporter "Wiadomości".