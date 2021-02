Pierwszy raz opowiedziała o gwałcie. Oskarża gwiazdę TVP

Minął rok od rzekomego gwałtu, do którego miało dojść podczas przygotowań do konkursu Miss Generation. W sprawę zamieszany jest aktor i prezenter Telewizji Polskiej. TVN jako pierwszy dotarł do kobiety podającej się za ofiarę i przedstawił jej relację.

"Uwaga" dotarła do kobiety, którą miał zgwałcić Jarosław J. Źródło: Materiały prasowe