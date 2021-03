Absolutna hipokryzja "Wiadomości". TVP ujawnia "zawrotne" zarobki syna Tuska

- To jest nieprawdopodobnie ohydne, co zrobiono temu człowiekowi, co zrobiono pani premier. Ciężko znaleźć cenzuralne słowa. Jego pracownicy (Oko.press – przyp. red.) w sensacyjnym tonie opisali sensacyjną historię syna byłej premier, choć w tej historii sensacji jest, jak na lekarstwo - grzmiał redaktor Marcin Tulicki w głównym wydaniu "Wiadomości" z 19 marca. 11 dni później "Wiadomości" zrobiły dokładnie to samo.