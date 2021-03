Propaganda sukcesu w "Wiadomościach". "Po morderczej walce TVP pokonała konkurentów!"

We wtorkowym głównym wydaniu "Wiadomości" postawiono retorykę wojenną, samozachwyt i propagandę sukcesu. Aby podkreślić sukces TVP, sięgnięto po barwne metafory prosto z pola walki. Wyszło dość karykaturalnie.

We wtorek dowiedzieliśmy się, że TVP pozyskała wyłączne prawa do transmisji meczów polskiej reprezentacji w latach 2022-2028. Oznacza to, że w ciągu 7 lat widzowie obejrzę na antenie telewizji publicznej łącznie 234 mecze, w tym minimum 60 spotkań Polaków.

"Wszystkie mecze reprezentacji Polski do 2028 roku tylko w TVP! Euro 24 i 28, trzy eliminacje do największych turniejów, trzy ligi narodów plus w każdej kolejce dodatkowy hit w TVP Sport. To był najważniejszy przetarg w historii, rynek się zmienia, jego liderzy nie" - poinformował na Twitterze Marek Szkolnikowski, dyrektor kanał sportowego TVP.

Informacje potwierdzono też na specjalnie zwołanej konferencji oraz w głównym wydaniu "Wiadomości". Jeśli śledzicie doniesienia na temat TVP, na pewno wiecie, jaką wagę Jacek Kurski przykłada do propagandy sukcesu. Prezes telewizji publicznej chwali się na Twitterze oglądalnością, np. Sylwestra Marzeń, i porównuje ją do wyników konkurencji.

Tak było i tym razem. O zakupach licencyjnych "Wiadomości" poinformowały dwukrotnie, używając przy tym retoryki wojennej i odniesień do konkurencji.

"Po ciężkim boju Telewizja Polska pokonała konkurencję!" – tymi słowy przywitała widzów Edyta Lewandowska, zaczynając wydanie serwisu informacyjnego.

Prowadząca wróciła do tematu zakupu licencji w 11. materiale wydania programu. Znów padły barwne metafory.

- Takie wiadomości przekazujemy z wielką radością. Po morderczej walce Telewizja Polska pokonała konkurentów i jako jedyna pokaże mecze reprezentacji w piłce nożne - podkreślała Lewandowska.

Przesadnego entuzjazmu nie ukrywał także autor materiału.

- Mamy to! Po morderczej walce TVP pokonała konkurentów i wygrała przetarg UEFA, nabywając prawa do wyłącznej transmisji spotka polskich piłkarzy - tak z kolei ekscytował się Adrian Borecki.

W dalszej części reportażu mogliśmy usłyszeć ponownie, że " TVP ostro walczyła o prawo do pokazywania meczów Polaków w kolejnych latach" oraz że " Tak ogromny pakiet praw, jakie wywalczyła Telewizja Polska, to gwarancja, że kibice dostaną to, co najlepsze".

"Wiadomości" nie przepuściły też okazji, aby zaatakować konkurencję.

- Co ważne, Telewizja Polska inaczej niż komercyjne stacje nie będzie pobierała żadnych dodatkowych opłat za możliwość oglądania naszej kadry - mówił dziennikarz TVP.

Podkreślono także, że to najtrudniejszych i najważniejszy przetarg w historii polskiego rynku. Nigdy bowiem nie było przetargu na tak długi czas.

W materiale wyemitowano też przebitki ze wspomnianej konferencji. M.in. fragment, w którym Jacek Kurski cieszy się, że w czasach pandemii, kiedy stadiony są zamknięte, to TVP jest "tym medium, gdzie możemy być razem, gdzie możemy przeżywać mecze reprezentacji Polski".