Gwiazda "Wiadomości" nie mogła uwierzyć. Te słowa naprawdę padły

- Ze strony opozycji pojawiają się głosy, trudno w to uwierzyć, że one rzeczywiście płyną, bo trudno temu programowi cokolwiek zarzucić, ale pojawiają się takie manipulacje. Na przykład informacje o tym, że program doprowadzi do wzrostu podatków - mówiła Lewandowska, a potem dodała: