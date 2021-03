Pastwi się nad Kammelem. Komentuje jego nową partnerkę w programie

Kuba Wojewódzki, który w rubryce Mea Pulpa robi autorskie podsumowanie tygodnia, ma swoich ulubionych bohaterów. Niewątpliwie poza Beata Tadlą czy Marcinem Najmanem, którzy zawsze go inspirują, w ostatnim czasie jest nim także Tomasz Kammel. Regularne złośliwości, które pod adresem dziennikarza TVP serwuje na łamach "Polityki" Wojewódzki, sprawiają, że aż trudno uwierzyć w ich dawną przyjaźń. Wciąż wiele ich przecież łączy - podobny styl życia: słabość do gadżetów, markowych ubrań, a zwłaszcza szybkich aut. Mimo to, polityczno-medialne podziały dziś wydają się nie do pokonania.