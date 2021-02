Tadla pokazała się z mężem na plaży. "Weź go przytul"

Trzeba przyznać, że do tej pory Beata Tadla nie miała szczęścia w miłości. Ma za sobą dwa rozwody (drugie małżeństwo z Radosławem Kietlińskim to jej najdłuższy związek – trwał 13 lat). Potem przeżyła bardzo burzliwe i publiczne rozstanie, które miało miejsce trzy lata temu. Jej ówczesny partner Jarosław Kret wraz z rozpoczęciem 8. edycji "Tańca z gwiazdami" oznajmił mediom, że jego trwający 5 lat związek z prezenterką należy już do przeszłości. Ona na wizji zalewała się łzami, on opowiadał tabloidom o kulisach rozpadu tej relacji.