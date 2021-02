Nie ma złudzeń, kto tu jest "draniem". Skomentowała wpis Kammela

Tomasz Kammel nie skomentował jak dotąd odejścia swojej redakcyjnej koleżanki, Marzeny Rogalskiej, która w minionym tygodniu zakończyła współpracę z TVP. Szefostwo "Pytania na śniadanie" szybko zastąpiło Rogalską Izabellą Krzan, a Tomasz Kammel z miejsca odnalazł się w nowym duecie. Niedawno wydawało się, że Kammel uległ jednak pokusie i odniósł się do medialnego zamieszania. Zamieścił na Facebooku wymowny cytat z piosenki Wojciecha Młynarskiego i wspólne zdjęcie z Joanną Jędrzejczyk , nową jurorką programu "Dance, dance, dance". Napisał też co ich łączy.

"Spotkanie po latach💪👍Co w sercu to na języku. @joannajedrzejczyk się nie szczypie. Co nas łączy? Wspólny program i Wojciech Młynarski :), a dokładnie jego piosenka #róbmyswoje😊" - napisał Kammel (pisownia oryginalna), który szybko jednak zrezygnował z powoływania się na przebój Młynarskiego.

"Spotkanie po latach💪👍Co w sercu to na języku. @joannajedrzejczyk się nie szczypie. Co nas łączy? Wspólny program i świetny czas w studio. Joanna, dziękuję👍👏👌💪" - czytamy po zmianie.

"Minęły lata, proszę Pań, I chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa 'Róbmy swoje!'. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy!" - przypomniała Młynarska i od razu sprecyzowała, kogo uważa za "drania".