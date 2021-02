Pożałował, że zadał to pytanie. Internauci mają dla niego tylko jedną radę

Tomasz Kammel od ponad 20 lat pracuje w Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie miejsce pracy przysparza mu jednak coraz więcej krytyków. Niedawno na prezentera wylała się fala hejtu, po tym jak przytakiwał Jackowi Kurskiemu podczas prasowego brifingu prezesa TVP . Rozczarowanie postawą Kammela nasiliły się także po niedawnym odejściu z TVP Marzeny Rogalskiej, z którą wspólnie prowadził "Pytanie na śniadanie" . Po tym, jak dziennikarka odeszła z publicznej telewizji, wielu oczekiwało, że Tomasz Kammel okaże z nią solidarność, a być może sam zrezygnuje z firmowania swoją twarzą prorządowej stacji. Jak wiadomo jednak prezenter TVP do tej pory nie skomentował odejścia swojej bliskiej koleżanki. I raczej się na to nie zanosi. Tym bardziej że w śniadaniowym programie szybko znaleziono zastępstwo dla Rogalskiej.

Najwyraźniej jednak Tomasz Kammel zbyt szybko uznał, że widzowie zapomnieli o aferze i odpuszczą mu niewygodne pytania. W poniedziałek internauci szybko ściągnęli go na ziemię, gdy w zwyczajnym poście zapytał ich, co powinien zrobić.

Nowe twarze TVP

"Co ja mam dzisiaj robić? cardio? siła? rozciąganie? kanapa?" - napisał Tomasz Kammel w opisie do zdjęcia, na którym pozuje wyraźnie zamyślony. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Internauci wprost zalali go komentarzami, w których mają dla niego tylko jedną radę.