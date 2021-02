Jak mieszka gwiazda TVP? Izabella Krzan pokazuje w sieci nie tylko siebie

Izabella Krzan wyrasta dziś na jedną z gwiazd młodego pokolenia w TVP. To właśnie ją szefostwo "Pytania na śniadanie" wytypowało na zastępstwo po Marzenie Rogalskiej , która we wtorek poinformowała o swoim odejściu z Telewizji Polskiej. Zdobywczyni tytułu najpiękniejszej Polki zadebiutowała w roli prowadzącej śniadaniowy program w środę. Wiele wskazuje na to, że na dobre zajmie miejsce Rogalskiej, która z coraz większym trudem odnajdywała się w prorządowej stacji. Na taką okazję pochodząca z Olsztyna Krzan czekała od lat. Na podbój stolicy wyjechała z dwoma regionalnymi tytułami - miss i wicemiss, a także z zamiarem studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, które ukończyła zresztą z tytułem licencjata. Karierę w show-biznesie zdecydowanie otworzyła jej wygrana w ogólnopolskim konkursie piękności w 2016 roku. Teraz, po kilku latach, gdy w TVP była głównie ozdobą, doczekała się swoich 5 minut.

Póki co jednak Izabelli Krzan daleko do gwiazdorzenia. Nowa telewizyjna partnerka Tomasza Kammela (chociażby w porównaniu do niego) mieszka dość skromnie. Choć na Instagramie skupia się głównie na tym, by pokazać swój perfekcyjny wygląd, od czasu do czasu pokazuje też wnętrze swojego mieszkania.